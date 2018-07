Fonterra investeert mee met uitbreiding fabriek A-ware

Royal A-ware en Fonterra hebben de eerste paal geslagen voor de nieuwe mozzarella-kaasmakerij en roomfabriek.

Dit gebeurde in het bijzijn van de burgemeester van Heerenveen.

De bouw van het nieuwe complex werd eerder dit jaar al aangekondigd. De fabriek is naar verwachting begin 2020 gereed.

Impressie van het toekomstige zuivelcomplex van Royal A-ware in Heerenveen. - Foto: A-ware

Eerste mozzarella-kaasmakerij

De mozzarellafabriek krijgt een aanvangscapaciteit van 45.000 ton, werd afgelopen voorjaar meegedeeld. Het is de eerste mozzarella-kaasmakerij in Nederland op deze schaal. De extra wei die vrijkomt bij de mozzarellaproductie wordt bij Fonterra verwerkt. Die investeert dus met A-ware mee, om gelijke tred te kunnen houden.

Zoektocht naar meer melk

Voor de nieuwe mozzarella- en roomfabriek zijn nog steeds melkveehouders welkom, zo stelt COO Klaas de Jong. “De werving is momenteel volop gaande”, zegt hij.

Naar verluid zijn er in de voorbije maanden tientallen leden van FrieslandCampina met grotere bedrijven overgegaan naar A-ware. De Dutch Milk Foundation (DMF) meldde dat er tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 een groep van 47 melkveehouders weg is gegaan bij FrieslandCampina. Naar wordt aangenomen gaat het grootste deel naar A-ware. Van nog eens 30 RFC-leden was per 12 juli nog een vertrekaanvraag in behandeling.