Extra verkoop brengt A-ware degelijke winst

Zuivel- en transportbedrijf Royal A-ware heeft de omzet over 2017 met bijna 16% zien stijgen tot € 1,3 miljard, bij een gelijkblijvende netto-winst van € 18 miljoen.

CEO Jan Anker is tevreden over de cijfers en spreekt van een degelijk resultaat. Voor het lopende jaar 2018 worden geen verwachtingen uitgesproken. Dit houdt verband met de aanhoudende volatiliteit op de zuivel- en kaasmarkt.

Dit jaar wordt wel een volgende grote stap gezet in de ontwikkeling van het bedrijf. De bouw van de mozzarellafabriek in Heerenveen is gestart; de eerste paal is onlangs geslagen. Het plan is dat de productie begin 2020 wordt opgestart. Anker: “De bouw van de mozzarella- en roomfabriek, samen met Fonterra als strategische partner, is een volgende mijlpaal voor ons familiebedrijf.”

Investeringen

Qua investeringen zit A-ware dicht bij het niveau van 2016. Toen werd voor € 33 miljoen geïnvesteerd, vorig jaar bedroegen de investeringen € 29 miljoen. Het geld gaat niet alleen in kaasfabrieken, maar wordt ook geïnvesteerd in verpakkingslocaties, rijpingscapaciteit en transportmiddelen.

A-ware heeft ook nog een omvangrijke transportdivisie – AB Texel – met zo’n 1.200 werknemers. Dit bedrijfsonderdeel is actief in het vervoer van aardappelen, meel, veevoer en zuivel.

Volumegroei zuivelafzet

De hogere omzet in 2017 is niet alleen een gevolg van de hogere zuivelprijzen vorig jaar. Bij de zuivelafzet is ook een flinke volumegroei gerealiseerd.