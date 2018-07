Een derde Koeien&Kansen-bedrijven haalt 65% eigen eiwit

In project Koeien&Kansen haalt een derde van de deelnemers ten minste 65% eiwit van eigen land. Dat blijkt uit een analyse van de data van de bedrijven over de laatste 3 jaar.

Gemiddeld halen de Koeien&Kansen-bedrijven en proefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) over de periode 2015-2017 al 55% eiwitproductie van eigen land. Tussen bedrijven is er echter wel een grote variatie in zelfvoorzieningsgraad van eiwit. Zo komt één bedrijf niet verder dan 34% eiwit van het eigen land, terwijl de zelfvoorzieningsgraad voor eiwit van een ander bedrijf uitkomt op 72%. 3 Koeien & Kansen-bedrijven voldoen gemiddeld over 2015-2017 al aan de doelstelling van ten minste 65% eiwit telen van eigen land wanneer alleen de teelt van eiwit op het eigen bedrijf meetelt.

Grondgebondenheid

De Commissie Grondgebondenheid adviseert om het percentage eiwit van eigen land als indicator vast te stellen voor grondgebondenheid. Het doelvoorschrift is om ten minste 65% van het eiwit van eigen land te halen op basis van een driejarig gemiddelde. Haalt een bedrijf dat niet, dan mag, mits het bedrijf minimaal 50% eiwit van eigen land haalt, aankoop van eiwit binnen een straal van 20 km ook meetellen.

5 van de bedrijven halen de 50% eis nog niet. Zij zullen dus eerst maatregelen moeten treffen om vervolgens de laatste 15% uit de buurt te kunnen betrekken. Voor de overige 10 Koeien&Kansen-bedrijven en De Marke die zelf minder dan 65% eiwit van eigen land halen, is aankoop van eiwit uit de buurt wel een optie.