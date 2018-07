Duits-Franse studie: melkverminderingsplan EU groot succes

De Europese regeling die in juli 2016 inging voor de vermindering van de hoeveelheid zuivel is een groot succes geweest. Deze liet zien dat zelfs kleine verminderingen een groot effect hebben op de producentenprijzen.

Dit is de conclusie van een gezamenlijke Duits/Franse studie in opdracht van de European Milk Board (EMB).

De 6 belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn volgens EMB:

De vrijwillige regeling voor volumevermindering was een groot succes: met een kleine productievermindering werd een groot prijseffect bereikt; Er was direct effect op melkprijzen: die stegen van 25,68 cent per kilo in juli 2016) tot 34,16 cent per kilo in juli 2017; 48.200 melkproducenten uit 27 EU-lidstaten namen deel (ongeveer 3% van alle Europese melkveebedrijven); Het gereduceerd volume bedroeg 833.551 ton (ongeveer 2% van het melkvolume van dezelfde periode in het voorgaande jaar); De 3 grootste melkproducerende landen kenden de grootste deelname: Duitsland (232.300 ton), Frankrijk (152.732 ton) en het Verenigd Koninkrijk (90.814 ton). Samen zijn deze landen goed voor 57% van het totale reductievolume. Nederland verminderde met 56.117 ton; Ierland had het hoogste percentage deelnemende landbouwbedrijven (21%) en reductievolume (4%).

Compensatie voor vrijwillig minder melken

Het EU-melkvolumeverminderingsplan liep van oktober 2016 tot januari 2017. Boeren konden vrijwillig hun productievolume verlagen in ruil voor een compensatie (14 cent per kilo verminderde melk in vergelijking met dezelfde periode van 3 maanden van de vorig jaar).

Keerpunt in EU-zuivelbeleid

Het programma vormt volgens de EMB een keerpunt in het Europese zuivelbeleid. Met het volumereductieprogramma heeft de Europese Commissie volgens haar melkveehouders eindelijk een efficiënt instrument gegeven. Het is nu belangrijk dat een crisisinstrument stevig verankerd is in het nieuwe landbouwbeleid. Op die manier kunnen productievolumes worden aangepast in tijden van crisis, zoals voorzien in het EMB Market Responsibility Programme, aldus de melkveehoudersorganisatie.