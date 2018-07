Kaasmaker Cono houdt de voorschotprijs voor de derde opeenvolgende maand gelijk.

Coöperatieleden ontvangen een melkprijs kale melkprijs van € 34,10 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Gemiddeld tot en met juni betaalt Cono € 34,78 per 100 kilo. Dit is exclusief € 2,75 aan toeslagen voor weidegang en Caring Dairy.