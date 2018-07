CDA vraagt Brussel om tijdelijke oplossing fosfaatrechten

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft spoedvragen gesteld aan de Europese Commissie over de knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel.

Ze wil weten of een oplossing met tijdelijke, aflopende ontheffingen voor fosfaatrechten mogelijk is binnen de regelgeving voor staatssteun en milieu, om zo de bedrijven te helpen zonder dat dit ten kostte gaat van andere melkveebedrijven.

De Tweede Kamer worstelt met het fosfaatrechtenstelsel. Dat blijkt bij een rondgang langs politieke partijen in de aanloop naar het debat over de knelgevallen op woensdagavond 4 juli. Een breed gedragen route om het beleid aan te passen om de grote groep knelgevallen tegemoet te komen, is er nog niet.

Schouten wil geen valse hoop wekken

Tijdens het debat over de knelgevallen in het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij benadrukte minister van landbouw Carola Schouten dat ze bereid is om in gesprek te gaan met Brussel om een oplossing te vinden voor de bedrijven die geïnvesteerd hebben in duurzame stallen, maar niet genoeg fosfaatrechten hebben om deze stallen te vullen. Ze wilde echter geen valse hoop wekken.

Fosfaatruimte schuiven tussen sectoren lastig

Fosfaatruimte schuiven tussen sectoren lijkt lastig. In het 6de actieprogramma nitraatrichtlijn staat het sectorale plafond wel, maar deze wetgeving gaat pas per 2020 in. In de staatssteunbeschikking voor het fosfaatrechtenstelsel is het sectorale plafond van 84,9 miljoen kilo voor de melkveehouderij echter wel opgenomen.

Moties

Kamerleden zullen woensdag 4 juli wel diverse moties indienen. Zo wil VVD een marktmeester om speculatieve handel in fosfaatrechten tegen te gaan en wil SP startende biologische melkveebedrijven onder de knelgevallenregeling te scharen.