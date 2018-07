Brussel: Nederland verantwoordelijk voor fosfaatrechten

De Europese Commissie zegt dat het de Nederlandse verantwoordelijkheid is om het fosfaatrechtenstelsel te beheren en ervoor te zorgen dat hiermee aan de Europese regels wordt voldaan.

“Het waren de Nederlandse autoriteiten die besloten om een systeem van fosfaatrechten op te zetten en de werking ervan te definiëren”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. De commissie wijst erop dat het daarom ook de Nederlandse verantwoordelijkheid is dat het stelsel aan de Nederlandse wetgeving en aan de Europese regels voor mededinging, staatssteun en milieu voldoet en daarmee dus ook aan de nitraatrichtlijn.

Daarmee lijkt de Europese Commissie de verantwoordelijkheid voor het vinden van extra fosfaatruimte om knelgevallen tegemoet te komen, volledig bij Nederland neer te leggen.

Naar Brussel voor hulp knelgevallen

De Tweede Kamer had minister van landbouw Carola Schouten gevraagd of ze naar Brussel wilde gaan om opnieuw te zoeken naar een mogelijkheid om melkveebedrijven te helpen die geïnvesteerd hebben in innovatieve stallen, maar op referentiedatum 2 juli 2015 nog geen volledige veebezetting hadden, waardoor ze nu te weinig fosfaatrechten hebben. Deze bedrijven komen in de knel omdat ze de grote investering moeilijk kunnen terugverdienen met een onvolledige veebezetting.

Geen concrete oplossing

Schouten heeft vorige week contact gehad met de Europese Commissie. Dit heeft nog niet tot een concrete oplossing geleid. Eerder liet Schouten al weten alle opties te hebben bekeken, maar geen mogelijkheid te zien om de bedrijven tegemoet te komen.

Ook CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft de Europese Commissie gevraagd om de boeren te helpen.