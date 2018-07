Boterprijs stabiliseert na prijsdalingen

De boterprijs van ZuivelNL komt, na een aantal prijsdalingen op rij, deze week niet van zijn plek. De notering blijft staan op € 525 per 100 kilo.

Door de stabiele prijs van deze week komt een einde aan een periode van 6 weken waarin de prijs van boter in moest leveren. Hierdoor is de boterprijs onder het niveau van vorig jaar gezakt. Momenteel is het prijsverschil met exact een jaar terug € 84 per 100 kilo. Gezien de flinke opmars van de boterprijs vorig jaar, wordt dit verschil de komende weken alleen maar groter.

Naast een stabiele prijs voor boter, kwamen ook de andere noteringen van ZuivelNL niet in beweging. Alleen vollemelkpoeder zakte met € 1 in prijs naar € 279 per 100 kilo. Voor mageremelkpoeder blijven de prijzen staan op € 145 (consumptie) en € 123 (veevoer) per 100 kilo. Weipoeder noteert al weken stabiel op € 70 per 100 kilo.