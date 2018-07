Bel Leerdammer verhoogt met 22 cent

Kaasmaker Bel Leerdammer verhoogt de melkprijs over juni met 22 cent per 100 kilo naar maximaal € 36,84 per 100 kilo.

Dit is de prijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, inclusief € 2,60 aan toeslagen voor weidegang en duurzaamheid. De kale melkprijs bij 800.000 kilo per jaar bedraagt € 34,04 exclusief btw per 100 kilo.

Gemiddeld tot en met juni betaalt Bel Leerdammer een ‘kale’ melkprijs (zonder toeslagen) van € 35,14 per 100 kilo. Dat is 8 cent meer dan FrieslandCampina betaalt over dezelfde periode en is één van de hoogste melkprijzen over het eerste halfjaar.