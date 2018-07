Bel Leerdammer gaat vol voor VLOG

Kaasmaker Bel Leerdammer wil grootschalig over naar de productie van VLOG-gecertificeerde kaas.

De vestiging in Dalfsen, met een jaarcapaciteit van zo’n 40.000 ton, moet daarom over goed een jaar volledig over op het gebruik van melk die is geproduceerd met enkel GGO-vrij voer.

Het bedrijf heeft de leveranciers daarom dit weekeinde benaderd met de vraag of ze willen deelnemen. Voor VLOG-melk krijgen ze een vergoeding van € 1 per 100 kilo melk.

Weidegang is voorwaarde

Voorwaarde om mee te doen is dat ze ook weidegang toepassen, wat bij 88% van de leveranciers het geval is en een premie van € 2 per 100 kilo oplevert. Bel staat ook open voor nieuwe leveranciers, zo stelt algemeen directeur Joost van der Hoogte. Er is ruimte. “Wij zijn niet altijd de eerste met aanpassingen, maar als we ergens in stappen, dan gaan we er ook voor.” De VLOG-kaas is allereerst bestemd voor de belangrijke Duitse markt en mogelijk ook de Franse markt.

Joost van der Hoogte (l) en Theodoor Bos voor het nieuwe rijpingsgebouw in Dalfsen. - Foto: Ronald Hissink

Verbouwing in Dalfsen

Om de melkstroom te kunnen ontvangen en ook om meer kaas in eigen beheer te laten rijpen, wordt druk verbouwd in de vestiging in Dalfsen. Er komen extra tanks bij om de VLOG-waardige melk te kunnen ontvangen, er wordt een ontromer geïnstalleerd en het pakhuis naast de fabriek wordt grondig onder handen genomen. Dit vereist de grootste investering. Het pakhuis was eerst van A-ware, maar is nu in eigen hand gebracht. Vervolgens is er een deel bij aangebouwd en is het gebouw uitgerust met nieuwe, efficiëntere rijpingstechnologie. “Daar wilden we de concurrent niet bij mee laten kijken, maar deze technologie in eigen hand houden,” aldus Van der Hoogte. De totale verbouwingskosten in Dalfsen bedragen zo’n € 12,5 miljoen.

Project flexibilisering in Schoonrewoerd

In Schoonrewoerd wordt intussen ook geïnvesteerd en wel in een nieuwe kaasproductielijn. Daarvoor ging eerst een oud gebouw tegen de vlakte. De totale capaciteit in de vestiging daar gaat niet omhoog, wel worden de opties uitgebreid. Het heet dan ook ‘project flexibilisering’. Naast de bestaande productielijn voor ‘wielen’ Leerdammer kaas komt er een nieuwe lijn voor blokken. Dat is omdat afnemers daar steeds meer om vragen. Ook dit gaat gepaard met de invoering van een innovatie. Welke dat precies is, wil Van der Hoogte nog niet zeggen, maar het draait om nog verdere reductie van snijverliezen. Deze operatie kost zo’n € 16 miljoen.