Behandel mastitis niet langer dan voorgeschreven

Koeien die volgens de bijsluiter met antibiotica zijn behandeld voor klinische mastitis, kunnen tijdens de behandeltermijn en de eerste dagen nog vlokjes in de melk vertonen.

Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in Deventer.

Dat wil niet zeggen dat het middel niet werkt. Hoewel de ziekteverwekkende bacteriën al bestreden zijn door antibiotica, heeft de koe tijd nodig om de nog aanwezige ontstekingsresten op te ruimen. GD geeft aan veel vragen van veehouders te krijgen over het langer doorbehandelen van koeien met mastitis. De dienst zegt dat uit onderzoek bekend is dat langer doorbehandelen dan de bijsluiter vermeldt, meestal geen zin heeft bij klinische mastitis. Doorbehandelen is dus niet nodig voor een goede genezing van de zichtbare uierontsteking.

Check gevoeligheidsbepaling kiem

Als een genezing van een mastitis niet succesvol verloopt, is de behandeling mogelijk verkeerd. Een gevoeligheidsbepaling kan bijdragen om een behandeling te kiezen die past bij de kiem die de uierontsteking heeft veroorzaakt.