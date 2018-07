Arla plust melkprijs met krap € 2,00

DOC Kaas doet er € 1,00 bij.

Zuivelreus Arla overtreft FrieslandCampina royaal met de melkprijsverhoging voor juli. De Scandinavische onderneming verhoogt het voorschot met € 1,90 per 100 kilo naar € 34,22. Arla blijft echter achterlopen op FrieslandCampina. Die verhoogde vorige week met € 1,50 naar € 35,56.

Dit is de prijs bij Nederlandse standaardgehalten en een jaarlevering van 800.000 kilo. De prijs is ook exclusief btw en na aftrek van 10 cent bijdragen voor ZuivelNL. DOC Kaas verhoogt de juli-melkprijs met € 1,03 naar € 33,15 per 100 kilo.

Markt melkvet

De verhogingen bij de zuivelbedrijven komt nadat de markt in de voorbije maanden flink is verbeterd. Ondertussen is de markt voor melkvet (boter en room) wel weer iets afgekoeld, maar nog steeds goed.

Prijs blokboter omlaag

Volgens een melding van DMK is de prijs voor blokboter licht gedaald. De notering voor verpakte boter gaat omhoog. Ook de prijzen voor foliekaas, andere kazen en magere melkpoeder trekken nog steeds aan.

Groei Europese melkproductie

De zuivelmarkt is volgens de Europese Commissie verbeterd door een relatief beperkte groei van de Europese melkproductie bij een goede export naar bestemmingen buiten de EU. In de eerste 4 maanden van dit jaar is de export naar deze bestemmingen aanmerkelijk gegroeid. Dit kon dankzij concurrerende prijzen en een achterblijvende aanvoer vanuit onder meer Nieuw-Zeeland en Amerka. Ondertussen is het sentiment in de markt verbeterd en vinden zelfs producten als magere melkpoeder weer een veel betere afzet.

Overigens gaat het niet over de hele linie van de zuivel beter. Arla besloot daarom tot weer een lichte verlaging van de biologische melkprijs.