Vion: zuiver vleesvee voor ons lastig te verwaarden

Zuiver vleesvee is voor ons lastig te verwaarden. Dat zegt Gerrit Wolff, directeur operations beef bij Vion in een interview met Veeteelt Vlees.

Vion richt zich met name op het verwaarden van het vlees van afgevoerde melkkoeien. Wolff geeft aan dat Vion de melkkoe niet als uitstoot ziet. “De smaak van de Nederlandse koe is namelijk supergoed. Hij ziet een goede markt voor Holstein- Friesian-koeien die in de classificatie R of hoger scoren, tussen de 300 en 360 kilo geslacht gewicht wegen en een mooie vermarmering hebben. Dit vlees wordt als ‘premium selected quality’, onder meer op de Franse markt afgezet. Vanwege de grote aantallen runderen die Vion wekelijks slacht, in Nederland en Duitsland zo’n 17.000 stuks, is er voldoende selectieruimte om het beste vlees uit te sorteren en de concurrentie met Iers vlees aan te kunnen.

Beschikbaarheid beperkende factor

Wat betreft het verwaarden van zuiver vleesvee ziet Wolff voor Vion diverse belemmeringen. Zo is de beschikbaarheid een beperkende factor. Daarbij werkt het voorverpakken van vlees van zuiver vleesvee volgens de Vion-directeur niet. “Het vlees verkleurt enorm en krijgt een grauwe kleur.” Daardoor is voorverpakken en leveren aan de retail geen optie. Hij noemt contacten met individuele slagers en huisverkoop als goede opties voor vleesveehouders om hun product aan de man te brengen.