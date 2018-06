Verwaarloosbaar risico pensverzuring bij weidegang

Het risico op pensverzuring bij weidegang als gevolg van een hoge verteerbaarheid van organische stof in combinatie met een hoog suikergehalte in het weidegras is onder Nederlandse omstandigheden zeer klein.

Dat concludeert Wageningen Universiteit na onderzoek door Amazing Grazing en Feed4Foodure.

Binnen beweidingsproeven van Amazing Grazing op Dairy Campus zijn pH-bolussen ingebracht en uitgelezen onder roterend standweiden en stripgrazen.

In een proefjaar is bij 8 koeien een continue pH-meetbolus ingebracht die elk kwartier de pH registreerde. Beide groepen hadden overdag weidegang en ’s nachts op stal bijvoeding met snijmaïskuil. Verder is in 2 proefjaren bij 60 koeien dagelijks op 4 momenten de pH gemeten met een slokdarmsonde.

Meetresultaten

Tijdens het weiden kwam de pH nooit beneden een kritisch niveau en was de pH altijd hoger dan 6,4. De meetresultaten geven aan dat er geen sub-acute pensverzuring was ondanks een hoge verteerbaarheid en een hoog suikergehalte van het weidegras. Dit komt onder meer doordat de opnamesnelheid tijdens beweiding lager ligt dan wanneer maiskuil wordt gevoerd. Daarnaast kost grazen meer tijd dan voer opnemen aan het voerhek, en is het drogestofgehalte van het grasrantsoen lager. Bovendien is gras een levend product met intacte celwanden, waardoor de celinhoud, onder andere suikers, langzamer vrijkomt.

Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat soms wel 10% van de koeien sub-acute pensverzuring heeft en dat 40% een verhoogde kans heeft op sub-acute pensverzuring.