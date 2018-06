De Gezondheidsdienst voor dieren (GD) start een verkennend onderzoek naar onverklaard koegedrag. In dat kader zijn zo’n 50 boeren aangeschreven die daar vorig jaar melding van hebben gedaan.

Dit bevestigt een woordvoerder van de organisatie. Het onderzoek wordt gedaan in opdracht van branche-organisatie ZuivelNL.

Koeien op een kluitje

Het onverklaarde gedrag bestond er vorig jaar in uit dat koeien dicht bij elkaar gingen staan in één bepaald deel van de stal. Dat gebeurde alleen ’s zomers en alleen overdag. Over de aanleiding wordt veel gespeculeerd (bijvoorbeeld ultrasnelle telefoonnetwerken of windmolengeluid), maar goede antwoorden zijn er nog niet.

In de brief wordt de boeren gevraagd om een aantal zaken bij te houden – bijvoorbeeld wanneer precies de koeien bij elkaar gaan staan, en hoe ze zich dan precies gedragen – en een enquête in te vullen. Deze gegevens zullen voor de GD onderdeel zijn van het verkennende onderzoek.

Dat bestaat uit drie delen: een inventarisatie van mogelijke risicofactoren op basis van (wetenschappelijke) literatuur en gesprekken met experts, het bijhouden van een logboek op bedrijven waar het verschijnsel optreedt en een telefonische enquête op case- en controle bedrijven.

Spreiding niet bekend gemaakt

GD meldt niet of de aangeschreven veehouders verspreid zijn over het gehele land, of dat het gaat om bedrijven in een bepaalde regio. Naast de bedrijven die hebben gemeld, wordt overigens ook een controlegroep (bedrijven waarvan geen klachten bekend zijn) meegenomen in het onderzoek.

Het onderzoek verkeert nu in de aanloopfase. De komende maanden worden gebruikt om gegevens te verzamelen. Het zal op zijn vroegst eind 2018 zijn voordat de eerste resultaten bekend gemaakt worden. Of er daarna nog een verder onderzoek zal plaatsvinden, is nu nog niet te zeggen.