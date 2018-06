Tot kwart afwijkingen brokgift

De hoeveelheid voer die in krachtvoerboxen en melkrobots vertrekt wordt, kan soms tot wel 25% afwijken.

Dat stelt Mark Bastiaansen, specialist stalautomatisering bij Agrifirm.

Bij een te lage krachtvoergift dan ingesteld komen de koeien niet tot hun optimale productie en starten met name de nieuwmelkte koeien niet goed op. Bij een teveel aan krachtvoer is er sprake van verspilling en neemt het risico op pensverzuring toe bij die koeien die relatief toch al veel krachtvoer verstrekt krijgen.

Oorzaak verschillen

Verschillen in ingestelde hoeveelheid krachtvoer en werkelijk afgegeven hoeveelheid kunnen ontstaan mechanische afwijkingen. Maar ook bij wisselen van krachtvoersoort. Tussen broksoorten kan een aanmerkelijk verschil zitten in soortelijk gewicht (gewicht per volume-eenheid). Het is daarom van belang de krachtvoerboxen en of robots regelmatig te kalibreren, zo adviseert Agrifirm.