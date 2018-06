Toelating voor uierdesinfectie op jodiumbasis

Het Permanent Comité voor biociden van de Europese Commissie heeft 4 biocidenfamilies toegelaten voor de Europese Unie.

Dit meldt College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Onder de nieuwe toelating vallen middelen op basis van jodium voor het desinfecteren van uiers voor en na het melken. Voor producenten van dit soort middelen betekent het dat bij het aanvragen van een toelating in een EU-lidstaat deze toelating ook voor andere landen geldt.

Middelen eenvoudiger toegelaten

Een hele verbetering ten opzichte van de oude regeling waarbij in elk land een afzonderlijke toelating aangevraagd moest worden. Voor veehouders betekent de versoepeling dat middelen voor bijvoorbeeld klauwbaden of uierdesinfectie die in omringende landen zijn toegelaten op vrij korte termijn ook voor de Nederlandse markt een toelating krijgen.