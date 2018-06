Landbouwminister Schouten wil melkveehouders ‘geen valse hoop geven in het fosfaatrechtendossier’.

Dat zei ze woensdag bij een demonstratie in Den Haag. Melkveehouders van Innovatief uit de Knel dringen er bij minister Carola Schouten van landbouw op aan om op zoek te blijven naar een oplossing voor de innovatieve bedrijven in het fosfaatrechtensysteem.

Bij een demonstratie bij de Hofvijver in Den Haag boden de melkveehouders 5.000 handtekeningen aan om tot een oplossing te komen. De ondernemers wijzen erop dat ze uit gesprekken in Brussel opmaken dat er wel ruimte is om de knelgevallen op te lossen, zolang de melkveehouderij maar binnen de milieunorm blijft.

Geen oplossing binnen stelsel van fosfaatrechten

Minister Schouten reageerde begripvol op de actievoerende melkveehouders, maar zei dat ze op dit moment binnen het stelsel geen oplossing ziet voor de boeren. “We hebben lang en intensief naar een oplossing gezocht, maar ik wilde jullie ook op enig moment duidelijkheid geven. We zien op dit moment geen oplossing binnen het stelsel van fosfaatrechten. Het denken staat niet stil, maar ik wil jullie ook echt geen valse hoop geven. De regels en kaders zijn strikt”, aldus Schouten. Ze gaf aan wel in gesprek te willen blijven met de boeren in een zoektocht naar de toekomst.

"Het denken staat niet stil, maar ik wil jullie ook echt geen valse hoop geven. De regels en kaders zijn strikt”, aldus minister Schouten, links in het groen. - Foto: Mariska Vermaas

‘Diep in de put’

Innovatief uit de Knel kreeg van de Haagse politie een demonstratievergunning voor 100 mensen, terwijl veel meer mensen zich hadden aangemeld. “Maar ik wil u er ook op wijzen dat er veel boeren zijn die niet meer de kracht en de energie hebben om hier te komen. Ze zitten diep in de put”, aldus Henk Antonissen van Actiegroep Innovatief in de Knel.

De actievoerders hadden een koe en twee kalfjes meegenomen. De koe droeg een dek met de tekst ‘Ik moet dood want ik heb geen fosfaatrecht’. Kinderen met traptrekkers en borden ‘Mama waarom huil je’ en ‘Ik wil boer worden’ typeerden de bezorgdheid van de melkveehouders over hun toekomst.

‘Wij zijn de voorlopers en de meest innovatieve boeren, en wij worden al niet ondersteund. Het is echt in- en intriest’

Een melkveehoudster is zeer bezorgd dat de melkveesector geen vuist kan maken, omdat wordt gevreesd dat boeren elkaars fosfaatruimte gaan opvullen. Dat willen de innovatieve boeren nadrukkelijk niet. “Maar het is wel een teken aan de wand voor wat ons te wachten staat. Wij zijn de voorlopers en de meest innovatieve boeren, en wij worden al niet ondersteund. Het is echt in- en intriest”, aldus een emotionele onderneemster.

De innovatieve boeren hebben geïnvesteerd in innovatieve duurzame stallen voor meer koeien dan ze op referentiedatum 2 juli 2015 hadden. Ze komen niet in aanmerking voor de bestaande knelgevallenregeling. Door gebrek aan fosfaatrechten hebben ze de stallen deels leeg staan, waardoor ze de benodigde veebezetting om de investeringen terug te verdienen niet halen.

SOS Bioboeren

Biologische melkveehouders van SOS Bioboeren voeren later vanmiddag ook actie in Den Haag. Zij willen een uitzonderingspositie voor het fosfaatrechtenstelsel, omdat ze geen gebruik maken van derogatie en volledig grondgebonden zijn.

De Tweede Kamer debatteert vanavond van 18.30 tot 21.30 uur over het fosfaatrechtenstelsel. Het debat is live te volgen.