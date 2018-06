Samenwerking Biomilk en Delhaize

Biomilk.be gaat vanaf 1 juli dit jaar biologische melk leveren voor het huismerk van Delhaize.

Het gaat om minstens 5 miljoen kilo melk op jaarbasis, zo meldt Landbouwleven.be. De supermarktketen verwacht dit volume snel te kunnen laten toenemen.

Het aantal leveranciers van Biomilk.be nam afgelopen jaar met 13 melkveebedrijven toe. Daardoor zag de coöperatie zich genoodzaakt tijdelijk een prijs uit te betalen onder het Europees gemiddelde. De producten, met daarop het logo van Biomilk.be, komen te liggen in winkels in België en Luxemburg. In de 37 Belgische vestigingen van zusterbedrijf Albert Heijn komen de producten voorlopig niet te liggen.

De leden van Biomilk.be gaan persoonlijk helpen bij de promotie van de nieuwe zuivellijn. Dit gebeurt onder meer door promotieactiviteiten in lokale supermarkten en het openstellen van melkveebedrijven voor bezoekers.

Kostendekkende melkprijs

Delhaize geeft aan dat melkveehouders een kostendekkende melkprijs ontvangen. Dat wil volgens de winkelketen zeggen dat een leverancier een waardig loon overhoudt en dat er investeringen kunnen plaatsvinden om bedrijven up to date te houden.

Biomilk.be-voorzitter Frank van den Steen geeft aan dat Delhaize, Biomilk.be en onafhankelijke deskundigen bezig zijn een model op te stellen voor het vaststellen van een actuele melkprijs. Omdat dit model nog niet gereed is, is er in overleg voor 2018 een melkprijs vastgesteld. Van den Steen geeft aan dat deze melkprijs hoger ligt dan de biologische garantieprijs die FrieslandCampina uitkeert over de maand mei van € 46 per 100 kilo.