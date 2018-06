Prototype klaar voor complete monitoring koe

Na 3 jaar onderzoek in project MoniCow is er een prototype klaar van een totaaloplossing voor monitoring van de vruchtbaarheid en gezondheid van koeien in de melkveehouderij.

Het nieuwe daaraan is dat het verschillende indicatoren van vruchtbaarheid en gezondheid opvolgt met een beperkt aantal sensoren (oormerk + halsband) in combinatie met steeds geactualiseerde data. Dit verkleint het risico op een gemiste tocht of kalving. Volgens de onderzoekers kan dat voor de melkveehouder een besparing betekenen van gemiddeld € 200 per koe per jaar, als de verminderde veearts- en andere kosten, de suboptimale opbrengsten en de tijdsinspanningen worden verrekend.

Opladen van batterijen via inductie

Naast de vrij exacte locatiebepaling van de koeien is ook het opladen van de batterijen via inductie nieuw. Het laadsysteem kan gemonteerd worden aan krachtvoerautomaat. Steeds als een koe eet worden de batterijen in haar halsband opgeladen. Dit levert 100 J per bezoek, genoeg om het systeem actief te houden. Gemonteerd aan de melkrobot zou de batterij met dit systeem zelfs 1,3 tot 2,5 kJ per dag opgeladen kunnen worden.

Systeem na ruim een jaar terugverdiend

Voor een melkveestal zoals die van Ilvo, waar het prototype uitgetest is, wordt de investering geschat op zo’n € 20.000. Dat is inclusief alle hard- en software nodig voor 77 koeien, het Vlaamse gemiddelde. Met een geschatte besparing van € 200 per koe per jaar, is het systeem na ruim een jaar terugverdiend.

Nu volgen er eerst nog extra veldtesten met meer koeien en op andere bedrijven. Dat is nodig om het systeem te valideren en de algoritmes te verfijnen.

In het project werken Ilvo, Imec-UGent, KULeuven, Delaval, NXP Semiconductors België, Multicap, Metagam en SnapTonic samen.