Prijs slachtkoe zet pas op de plaats

De prijzen voor slachtkoeien op de veemarkt in Bunnik kwamen maandag 18 juni niet in beweging.

Hoewel de vraag naar de dieren als goed wordt omschreven, hield een wat ruimer aanbod een prijsstijging tegen. In totaal werden 121 slachtkoeien op de markt gebracht. Een week terug waren dat er nog 41 minder. Hoe het aanbod er de komende weken uit komt te zien, durven handelaren niet te zeggen.

Vraag naar slachtkoeien blijft goed

De vraag naar slachtkoeien blijft echter goed. Op de markt van maandag werden de dieren vlot verkocht. Voor een P-kwaliteit slachtkoe werd evenals een week eerder € 2,75 tot € 3,05 per kilo geslacht gewicht betaald. De prijs blijft daarmee nog altijd duidelijk boven het niveau van een jaar terug. Toen lag de maximumprijs in deze week op € 2,80 per kilo geslacht gewicht.

Slachters verhogen prijzen niet

Voor het weekend hield ook Vee&Logistiek de prijzen voor slachtkoeien stabiel. Toch lijken de slachterijen niet bereid om in deze periode meer te betalen voor slachtkoeien. De vleeshandel verloopt stroef en daardoor zien ze geen ruimte om de inkoopsprijs te verhogen op korte termijn. Een stabiele prijs is momenteel het hoogst haalbare.