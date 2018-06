Nederlandse melkveehouder zet relatief weinig betaalde arbeid in

Vergeleken met collega’s in andere belangrijke zuivellanden zet de Nederlandse melkveehouder weinig betaalde arbeid in.

Dit blijkt uit gegevens van het International Farm Comparison Network (IFCN). De betaalde arbeidskosten per 100 kilo melk zijn op een doorsnee Nederlands melkveebedrijf ongeveer € 0,65. Dat is laag in vergelijking met melkveebedrijven in andere grote Europese zuivellanden. In Duitsland liggen de kosten op zo’n € 3,00 per 100 kilo, in Denemarken boven de € 4,00. Alleen het typisch Poolse melkveebedrijf heeft helemaal geen betaalde arbeidskosten. De arbeidskosten in Ierland liggen op hetzelfde niveau als in Nederland. Binnen Europa heeft het Deense melkveebedrijf de hoogste betaalde arbeidskosten. Dit terwijl het uurloon in Denemarken met € 25 op hetzelfde niveau ligt als in Nederland.

Hoogste arbeidskosten in Denemarken

Denemarken is sowieso topscoorder qua arbeidskosten, al hebben ook de typische melkveebedrijven in de belangrijke zuivellanden buiten Europa meestal ook vrij hoge betaalde arbeidskosten, In de Verenigde Staten en Argentinië ligt het niveau op ongeveer € 3,50 per 100 kilo melk. In deze landen wordt per uur wel minder melk geproduceerd. In Californië ligt het uurloon op ongeveer € 15,00, terwijl de arbeidskosten in Argentinië met € 5,00 per uur een stuk goedkoper zijn. Externe arbeiders op Argentijnse bedrijven maken dus veel meer uren. De hoge arbeidskosten in laatsgenoemde landen hebben alles te maken met de schaal van de gemiddelde bedrijven. Deze bedrijven zijn veel te groot om met alleen eigen arbeid te runnen.