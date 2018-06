NVWA wil in overleg met Vion over Leeuwarden

De NVWA gaat in overleg met Vion over de situatie rondom de Vion-slachterij in Leeuwarden.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft hiertoe besloten na de noodkreet van Vion over de opstelling van de overheidsdienst.

De woordvoerder van de NVWA wil niet zeggen waarover zal worden gesproken, maar bevestigt de gesprekken. Vion verweet de NVWA willekeur bij de slachterijkeuring en dreigde met een juridische procedure. Dat lijkt nu van de baan. Vion wil op dit moment ook geen verder commentaar meer geven.

Slechter vee in het Noorden

Vorige week zegde de NVWA ook toe dat het met gedetailleerdere keuringsgegevens zou komen. Er was gevraagd naar een overzicht van het aantal keuringen per kwaliteitsklassen, in het Noorden en in de rest van het land, zodat de dienst haar beweringen over slechter vee in het Noorden zou kunnen staven. Nu worden deze gegevens even vastgehouden.

Geen van de betrokken partijen wil nog vooruit lopen op een eventuele uitkomst van het overleg of concrete mededelingen doen. Bijvoorbeeld over het weer open gaan van de nog gloednieuwe slachterij in Leeuwarden.

Gemeente Leeuwarden

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden wil zich niet publiekelijk mengen in het geschil tussen Vion en de NVWA, maar vindt dat de partijen samen een oplossing moeten vinden. “We werken hier met de meest duurzame veehouderij- en zuivelketen. Daar hoort ook de meest duurzame slachterij bij”, aldus Crone.