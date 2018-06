Minder runderen maar meer kalveren geslacht

Er werden minder runderen, maar juist meer kalveren geslacht in het eerste kwartaal van 2018.

In de eerste 3 maanden van 2018 zijn in Nederland bijna 16% minder volwassen runderen geslacht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondertussen steeg het aantal vleeskalverslachtingen met 2,4%.

Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend heeft gemaakt.

Vooral melkkoeien geslacht

In de eerste 3 maanden van vorig jaar werden 189.600 volwassen runderen geslacht, tegenover 160.200 in de eerste 3 maanden van dit jaar. Het overgrote deel van deze runderen bestond uit melkkoeien, maar in het eerste kwartaal van 2018 werden ook minder vaarzen en stieren geslacht.

Het aantal slachtingen van oudere (rosé-)kalveren was het grootst. - Foto: Michel Zoeter

Aantal kalverslachtingen steeg

Het aantal kalverslachtingen steeg in de eerste 3 maanden van dit jaar juist, van 373.800 stuks naar 382.900 stuks. De stijging van het aantal slachtingen deed zich voor over de gehele linie, maar het aantal slachtingen van oudere (rosé-)kalveren was het grootst. Van deze groep steeg het aantal slachtingen van 33.100 naar 37.300 stuks (+12,6%). Het aantal slachtingen van kalveren jonger dan 9 maanden steeg van 340.700 stuks vorig jaar naar 345.600 stuks (+1,4%) nu.