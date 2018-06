Milcobel verwacht verbetering melkprijs, maar geen herhaling 2017

Milcobel verwacht over dit jaar een lagere melkprijs uit te betalen aan de leden dan het deed over 2017, zo meldt het in het jaarverslag.

Vorig jaar betaalde het een melkprijs uit van € 36,76 per 100 liter. De prijs wordt echter hoger dan in de eerste maanden van 2018. De melkprijs vorig jaar was een derde hoger dan de melkprijs die over 2016 werd betaald (€ 27,65).

Hogere plaats in ranglijst

Op zich kijkt Milcobel tevreden terug op de prestaties in 2017. Te meer omdat het ook in de Europese melkprijsvergelijking van LTO Nederland een bovengemiddelde plaats (de zesde) wist te bezetten. Voor de langere termijn mikt Milcobel echter op een nog hogere plaats in de ranglijst, zei CEO Peter Koopmans bij de presentatie van het jaarverslag. Milcobel is druk bezig zich naar een hoger segment van de zuivelmarkt te bewegen en daar hoort een gemiddeld hogere melkprijs bij, zo gaf ook voorzitter Dirk Ryckaert aan. Koopmans voorspelde overigens dat de melkprijs van Milcobel, die in de eerste maanden van dit jaar aan de lage kant was, in de loop van dit jaar weer verder zal verbeteren.

Opvoeren verwerking melk

Vorig jaar verwerkte Milcobel 1,6 miljard liter melk, waarvan krap 1,5 miljard van eigen leden. Het verricht ook loonproductie voor zowel FrieslandCampina als Arla. Dit jaar verwacht Milcobel de verwerking op te voeren naar 1,8 miljard kilo. Dit kan zonder verdere investeringen in installaties. De capaciteit die in de voorbije jaren is neergezet, kan gewoon nog beter worden benut. Onder meer door verdere optimalisatie.

Met name de productie van mozzarella in Langemark en de productie van hoogwaardige poeders in Kallo kan nog verder worden vergroot.