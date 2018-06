Met deze punten maken topmelkveehouders het verschil

De best presterende melkveehouders onderscheiden zich op meerdere vlakken van hun collega‘s.

Uren weidegang en kalversterfte zijn duidelijke indicatoren. Analyse van de data van ruim 300 melkveehouders in het Bedrijf Informatie Netwerk (BIN) van Wageningen Economic Research toont dat er duidelijk cruciale aandachtspunten zijn waar de toppers zich onderscheiden van de mindere goden. Dat stelde Ben Rankenberg van Van Hall Larestein (VHL) tijdens een studiedag over duurzaamheid op de Dairy Campus.

16 aandachtsvelden

De bedrijven zijn voor het onderzoek getoetst op hun presteren in 16 aandachtsvelden op het gebied van people, planet en profit. Aan alle punten is een economische waarde toegekend zodat zaken onderling vergelijkbaar zijn. De toppers onderscheiden zich vooral in aantal uren weidegang, kalversterfte, CO 2 -emissie, schulden per 100 kilo melk, voerkosten per 100 kilo melk en positieve geldstroom uit gewone bedrijfsvoering.

Werkwijzen toppers inventariseren

Nu deze factoren vastgesteld zijn als significante en voorspellende items, gaat het lectoraat Cost Effective Dairy Management van VHL gesprekken voeren met de 17 best presterende melkveehouders om hun werkwijzen te inventariseren. Ook hun adviseurs worden daarover bevraagd. Doel is met die kennis te komen tot standaard werkwijzen en werkprotocollen om het resultaat op alle bedrijven te verbeteren.