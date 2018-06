Melkveehouders gaan heftiger meebewegen met markt, meent Arla

Melkveehouders zelf gaan ook steeds meer inspelen op de nog altijd toenemende volatiliteit op de zuivelmarkt, althans in Europa. In slechte jaren zullen ze de productie meer drukken, in goede jaren zullen ze extra produceren.

Dit zei Thomas Carstensen, senior vice-president bij Arla Foods op een symposium van Dairy Auctions Online (DAO). DAO is een 24-uurs handelsplatform voor zuivelgrondstoffen.

Carstensen ziet wat hij noemt al gebeuren bij een aantal Deense boeren. Die melken in slechte jaren tot 1500 kilo per kore minder dan in betere jaren. Het is volgens hem ook hard nodig, want “volatiliteit is de norm, ook volume-volatiliteit”. De prijsschommelingen op de zuivelmarkten worden daarbij voorlopig alleen nog maar wilder.

Termijnmarkt

Afdekken van de risico’s op de termijnmarkt wordt vaak aanbevolen als middel om zich in te dekken tegen volatiliteit. Carstensen heeft daar zijn vragen bij. In sommige gevallen kan het helpen, maar de termijnmarkt is en blijft voorlopig een bescheiden hulpmiddel, stelt hij. “Alle zuivelhandel van de EEX in 2017 was gelijk aan het aanvoervolume dat Arla in 3,5 dag te verwerken krijgt.”

95% buiten Europa

Groei van de zuivelafzet moet voor de komende reeks van jaren voor 95% van buiten Europa komen, aldus de Arla-directeur. De Europese markt is vrijwel geheel verzadigd. De belangrijkste groeicategorieën zijn volgens hem melkdranken en kindervoeding. “60% van de marktgroei komt van vloeibare zuivel. Met alleen marktgroei ben je er overigens nog niet als zuivelonderneming, merkte Carstensen op. Je moet ook de verdiensten zien te incasseren. Als gecompliceerd voorbeeld noemde hij Nigeria. “De afgelopen jaren was het lastig om dollars dat land uit te krijgen.”