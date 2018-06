Meer leden FrieslandCampina laten koeien grazen

Aantal weidebedrijven FrieslandCampina stijgt vierde jaar op rij.

Ruim 300 ledenmelkveebedrijven van FrieslandCampina kiezen er dit jaar voor om over te stappen naar weidegang. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen dit jaar.

Sectordoelstelling in zicht

Het aandeel ledenmelkveebedrijven waar de koeien buiten lopen stijgt daarmee naar verwachting van 79,4% naar circa 81%, aldus FrieslandCampina.

Daarmee komt de sectordoelstelling voor het jaar 2020 in zicht. In dat jaar moet het aandeel melkveebedrijven dat koeien buiten laat grazen uitkomen op 81,2%, het niveau van 2012.

‘Onze zuivelsector blijft zichtbaar voor de samenleving’

Coöperatievoorzitter Frans Keurentjes: “Het is positief dat jaarlijks meer leden-melkveebedrijven zich willen inspannen om de koe in de wei te behouden. Daarmee blijft onze zuivelsector zichtbaar voor de samenleving en wordt behouden wat kenmerkend is voor het Nederlandse landschap: koeien in een groene weide.”

Vanaf 2015 is het aandeel ledenmelkveebedrijven dat de koeien buiten in de wei laat grazen, jaarlijks weer toegenomen (2017: 79,4 procent; 2016: 78,2 procent en 2015: 77,9 procent). Het definitieve percentage wordt vastgesteld in december als het weideseizoen is afgelopen.

Boeren benaderd

FrieslandCampina heeft de afgelopen maanden leden benaderd die hun koeien nog niet of niet meer weiden. Dit heeft geleid tot 303 extra ledenbedrijven die ervoor kiezen hun koeien vanaf 2018 weer in de wei te laten grazen.

Convenant Weidegang

Om koeien in de wei te behouden werd in 2012 het Convenant Weidegang in het leven geroepen door de Nederlandse zuivelsector, waaronder FrieslandCampina. Met het convenant willen de ondertekenaars koeien zo veel als mogelijk weidegang bieden en ten minste het aandeel weidegang in 2020 terugbrengen op het niveau van 2012, dit was 81,2%.

Weidegangtoeslag

Om het weiden van koeien te stimuleren beloont FrieslandCampina zijn ledenmelkveehouders. De melkveehouders ontvangen een weidegangtoeslag van € 1,50 per 100 kilo melk wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag laten grazen in de wei.

Deelweidegang

Deelweidegang beloont FrieslandCampina met € 0,46 per 100 kilo melk. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt dat melkveehouders minimaal 25% van het rundvee dat op het melkveebedrijf aanwezig is ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag in de wei te laten grazen.

Controles

Op dit moment past ongeveer 8,6% van de ledenmelkveebedrijven deelweidegang toe. De controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke controleur en door de buitendienstmedewerkers van FrieslandCampina.

Assortiment weidemelkproducten

FrieslandCampina heeft een ruim assortiment aan zuivelproducten van weidemelk. Hiermee wil het klanten en consumenten in staat stellen een bewuste keuze te maken voor weidemelkproducten en zo bij te dragen aan het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.