Ledenverlies DOC Kaas neemt langzaam af

Coöperatie DOC Kaas heeft sinds 2014 in totaal 361 leden/leveranciers verloren.

Het teruglopen van het aantal leden/leveranciers van DOC Kaas blijkt uit de opeenvolgende jaarverslagen van de coöperatie. In 2014 waren er nog 1.286 leden/leveranciers, vorig jaar waren daar nog 925 van over. Het ledenverlies neemt wel langzaam af.

DOC Kaas verloor in 2015 het grootste aantal leden: per saldo 178. In 2016 vertrokken er 100, vorig jaar 83. Tot en met 2014 kwamen er elk jaar leden bij.

Naast minder leden ook krimp aanvoer

Foto: Michel Velderman

De melkplas is geleidelijk aan ook geslonken van 1,07 miljard kilo naar 832 miljoen kilo in 2017. Het precieze volume dat de vertrokken leden hebben meegenomen, is niet te achterhalen, omdat de blijvers bij DOC Kaas hun melkproductie ook weer hebben uitgebreid.

Vorig jaar deed zich een opvallende ontwikkeling voor. Niet alleen het aantal leden nam af, maar ook de gemiddelde aanvoer per lid kromp. Dat was niet eerder zo. De aanvoer zakte van 915.000 kilo per lid in 2016 naar 899.000 kilo in 2017. Dat komt, aldus de cijfers van DOC Kaas, doordat de 83 vertrokken leden samen bijna 98 miljoen kilo melk meenamen, ofwel 1,2 miljoen kilo per onderneming.

Kleine winst over 2017

Financieel gezien deed DOC Kaas het in 2017 overigens beter dan in het moeizame jaar 2016. Toen werd ruim € 12 miljoen uit het eigen vermogen gehaald om het melkgeld te kunnen betalen. Vorig jaar kon DOC Kaas de melkprijs met bijna 50% laten herstellen, een record. Ook realiseerde de coöperatie een klein batig saldo van € 75.000.

Over de vooruitzichten voor 2018 is voorzitter Arjan Schimmel ook positief gestemd, blijkt uit het voorwoord bij het verslag. Daarbij maken steeds meer leden gebruik van de mogelijkheden om extra melkgeld te verdienen via met name weidegang.