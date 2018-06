Lager saldo biologische melkveehouder door hogere voerkosten

In tegenstelling tot de gangbare melkveehouderij kreeg de biologische melkveehouderij in 2017 te maken met een lichte daling van de melkprijs.

Uit een analyse van Flynth blijkt dat de biologische melkprijs ongeveer een euro daalde naar € 50 per 100 kilo melk. Mede door de lagere melkprijs zagen veehouders hun saldo dalen, namelijk met € 60 naar € 2.150 per koe.

Toename voerkosten

Bijkomende oorzaak van de saldodaling is een toename van de totale voerkosten met circa € 90 per koe op naar € 1.030. De stijging van de voerkosten komt voornamelijk voor rekening van de krachtvoerkosten. De brokprijs steeg gemiddeld met een cent per kilo. Een verlaging van het krachtvoerverbruik van 29 naar 25,3 kilo per koe kon die prijsstijging niet compenseren. Ook de overige veekosten stegen met € 20.

Situatie stabiliseert

Over de prognose voor 2018 is Flynth positief. De invloed van de vele omschakelaars in 2016 op de prijs is tot nu toe beperkt gebleven. Hoewel de prijs deze zomer rond de € 46 per 100 kilo melk uitkomt, lijkt de situatie te stabiliseren.

Minder koeien, meer melk per koe

Als gevolg van de fosfaatregelgeving is het aantal koeien per bedrijf gedaald met 3 koeien. Een gemiddeld biologisch bedrijf telt nu 98 koeien. Net als in de gangbare melkveehouderij is de productie per bedrijf gestegen, namelijk met 0,3% naar 660.000 kilo melk. Per koe is er sprake van een stijging van 350 kilo naar 6.650 kilo. Per hectare daalde de gemiddelde productie naar 9.100 kilo.