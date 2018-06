Kwart Vlaamse bedrijven besmet met Mycoplasma

Een kwart van de geteste Vlaamse bedrijven is besmet of besmet geweest met Mycoplasma Bovis.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Veepeiler 2017 van Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Bedrijven die gebruik maken van een dekstier hadden bijna 5 keer zoveel kans op een positieve tankmelktest dan bedrijven die alleen gebruik maken van KI.

Preventie van mycoplasma

Het afkalf- en biestmanagement blijkt cruciaal in de preventie van mycoplasma. Direct contact tussen koe en kalf is een van de belangrijkste besmettingsbronnen, ook het voeren van besmette melk draagt bij aan de verspreiding. Toch is het risico op besmetting via de biest beperkt. Uit onderzoek van 250 biestmonsters bleek dat maar 0,8% daarvan met de bacterie besmet was.

De voordelen van het gebruik van eigen biest op het gebied van bescherming tegen bedrijfseigen ziekteverwerkkers, beperkte kostprijs en het vermijden van ziekte-insleep wegen zwaarder dan het risico op besmetting door eigen biest. Dit risico kan verlaagd worden door biest te pasteuriseren. Invriezen van biest heeft onvoldoende afdodend effect op mycoplasma.