Koe wil beschutting en rust tijdens kalven

Koeien hebben een duidelijke voorkeur voor de plaats waar ze hun kalf krijgen.

Dit blijkt uit verschillende onderzoeken van Kathryn Proudfoot van de Ohio State University. Uit haar onderzoeken blijkt dat een koe in de wei een beschutte plek opzoekt en bij de keus stal of wei voorkeur heeft voor de beschutting van de stal.

Niet te veel beschutting

Binnen een afgezonderde afkalfruimte zoeken koeien liever de beschutting van de muur of een hoek op als plek om hun kalf te werpen. Toch willen koeien ook niet te veel beschutting. In een Nieuw-Zeelands onderzoek bood Proudfoot koeien de keus tussen een afkalfruimte met extra, verplaatsbare beschutting of een gewoon hok zonder extra’s. Na de koeien een aantal dagen om en om in de verschillende ruimtes te hebben gezet, werden de ze voor het afkalven willekeurig verdeeld over de afkalfruimtes. De koeien in de hokken zonder extra beschutting zochten de hoeken op. Maar de koeien in de hokken met extra beschutting gebruikten deze tijdens het kalven niet maar brachten hun kalf er na de geboorte wel naar toe.

Niet te laat naar afkalfstal

Niet alleen de afkalfruimte maar ook het moment waarop de koe daar naar toe gebracht wordt, is van belang. De geboorte kent 3 fases: fase 1 waarbij het kalf in de juiste positie komt te liggen en waarin de koe onrustig is, fase 2 is de daadwerkelijke geboorte, waarbij de koe ligt en fase 3 is het afkomen van de nageboorte. Dit proces neemt zo’n 8 uur in beslag. Koeien die in fase 1 worden verplaatst naar een afkalfruimte doen niet langer over de geboorte dan koeien die al langer voor die tijd verplaatst worden. Echter, bij koeien die in fase 2 verplaatst worden, duurt de geboorte langer doordat het geboorteproces wordt verstoord en de koe onrustig wordt. Een langer geboorteproces verhoogt het risico op complicaties en het aan de nageboorte blijven staan.