Kalversterfte door Salmonella Heidelberg

Een salmonellabesmetting onder kalveren is lastig te bestrijden en daardoor gevreesd door veehouders.

De voor rundveehouders nieuwe variant Salmonella Heidelberg maakt onder kalveren meer slachtoffers dan de vaker geziene variant Dublin. Professor Donald Sockett van het Wisconsin Veterinary Diagnostic Laboratory waarschuwt in Hoard’s Dairyman voor deze variant. Een kalf dat ’s ochtends nog gezond en levendig is kan ’s avonds dood zijn. S. dublin slaat vooral toe bij kalveren van 1-2 weken oud, waarbij diarree niet altijd voor komt. Op verschillende bedrijven heeft een uitbraak met S. dublin geleid tot 20 tot 65% sterfte onder de besmette kalveren. Omdat s. dublin multiresistent is is behandeling zeer lastig. Het enige wat volgens Sockett mogelijk is is ondersteunende zorg waarbij rekening gehouden met worden met 20 tot 25% sterfte, ook al worden alle hygiënemaatregelen in acht genomen en de kalveren optimaal verzorgd.

Vaccinatie

Vaccinatie is volgens Sockett een belangrijk hulpmiddel maar de in de VS beschikbare vaccins zijn maar voor 25 tot 60% werkzaam bij volwassen runderen en voor minder dan 50% bij kalveren. Vaccinatie kan volgens hem bescherming bieden tegen de gevolgen van een besmetting, maar kan niet voorkomen dat kalveren besmet raken.

In de VS zijn tussen 2015 en 2017 in meerdere staten mensen ziek geworden door besmetting met s. dublin door contact met besmette kalveren.