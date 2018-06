Hogere uitval BVD-oormerken Allflex in België

Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) heeft een akkoord met oormerkleverancier Allflex en de rundveesector bereikt over het vergoeden van uitgevallen oormerken.

Het gaat om BVD-bioptoormerken van het type Senior Ultra TST. Het verlies van dit type oormerk is met meer dan 6% het dubbele van de conventionele reeks oormerken van Allflex. DGZ ontving eind 2016 de eerste meldingen van verhoogd oormerkverlies.

Vergoeding van € 1,10 per oormerk

Vlaamse veehouders die tot en met 2014 hun kalveren met deze oormerken hebben gemerkt, krijgen voor de eerste hermerking die tot eind 2017 is uitgevoerd een vergoeding van € 1,10 per oormerk. DGZ brengt deze vergoeding automatisch in mindering bij de eerstvolgende factuur.

Of ook Nederlandse veehouders meer uitval van deze oormerken ervaren, is nog niet duidelijk. RVO.nl kon vrijdagmiddag nog geen gegevens over oormerkverlies verstrekken en leverancier HUT/Allflex was niet bereikbaar.