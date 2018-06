Garantieprijs FrieslandCampina stijgt met € 1,50

FrieslandCampina verhoogt de garantieprijs voor juli met € 1,50 naar € 35,75 per 100 kilo melk. Dit is de prijs voor gangbare melk. De biologische garantieprijs stijgt met € 0,75 naar € 46,75 per 100 kilo. Dat heeft de zuivelcoöperatie bekend gemaakt.

FrieslandCampina gaat er voor wat betreft de gangbare melk vanuit dat alle referentiebedrijven gaan profiteren van de stijgende basiszuivelnoteringen. De zuivelonderneming rekent voor juli met een eiwitwaarde van € 583,58, een vetwaarde van € 291,79 en een lactosewaarde van € 58,36 per 100 kilo.

Biologische garantieprijs

Ook voor bio verwacht FrieslandCampina dat de melkprijzen van referentiebedrijven stijgen. Wel is in de biologische garantieprijs voor juli een neerwaartse aanpassing verwerkt van circa € 0,58 per 100 kilo. Dit is een gevolg van te hoog ingeschatte melkprijzen van een aantal van de referentiebedrijven in de afgelopen maanden. Voor bio in de maand juli rekent FrieslandCampina met een eiwitwaarde van € 763,14, een vetwaarde van € 381,57 en een lactosewaarde van € 76,31 per 100 kilo.

Zowel de gangbare als biologische garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41% vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo gangbare melk en 600.000 kilo biologische melk op jaarbasis.