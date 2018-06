FrieslandCampina zoekt meer leveranciers VLOG-melk

FrieslandCampina zoekt in de omgeving van de kaasmakerijen in Born en Workum naar extra leden die willen overschakelen naar de productie van VLOG-melk.

Meer van deze melk is nodig om te kunnen voldoen aan de groeiende Duitse vraag naar Nederlandse kaas die is geproduceerd volgens de VLOG-criteria, meldt het bedrijf.

Extra vergoeding

Voor VLOG melk is het nodig dat koeien die een gentechvrij rantsoen krijgen en dat ze worden geweid. Vorig jaar april startte FrieslandCampina voor het eerst een pilot voor de productie van VLOG-melk rondom de vestigingen in Born en Workum. Toen stapten 183 leden in. Ze kregen daarvoor een extra vergoeding bovenop de gewone melkprijs van € 1,00 per 100 kilo. Nu zijn dus meer leden nodig die deze melk kunnen leveren.

Positie op Duitse markt

Fridjov Broersen, Managing Director Cheese Retail Europe: “Door snel in te spelen op de vraag naar kaas gemaakt volgens de VLOG-standaard heeft FrieslandCampina zijn positie op de Duitse markt verstevigd. Omdat de vraag van Duitse klanten naar deze kaas groeit, hebben we meer ledenmelk nodig die voldoet aan de specifieke eisen die aan de productie van deze melk worden gesteld.”

Momenteel zijn er 2 fabrieken van FrieslandCampina die kaas maken die voldoet aan de VLOG-criteria. Het betreft de bedrijven in Workum en Steenderen.