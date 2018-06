RFC stelt invoering basiszuivelcorrectie uit

FrieslandCampina stelt de introductie van de basiszuivelcorrectie met een jaar uit, introduceert een extra referentieperiode en beperkt de korting op de meerproductie tot 5 jaar.

Met deze aangepaste voorstellen gaat FrieslandCampina de tweede discussieronde in met de leden. De korting van 10 cent per kilo voor teveel geproduceerde melk blijft in stand en gaat ook gewoon dit jaar door.

Om de gewijzigde voorstellen met betrekking van de overproductie helder te maken, heeft FrieslandCampina in een brochure rekenvoorbeelden toegevoegd, zodat leden kunnen zien hoe dat voorstel uitpakt. Op melkweb is er bovendien nog een rekenmodule beschikbaar, waar leden met de eigen bedrijfsgegevens kunnen gaan rekenen.

Groeiruimte

De reguliere groeiruimte voor 2019 en 2020 is vastgesteld op 1,5%. In 2019 wordt de groeiruimte voor de volgende 2 jaren (2021 en 2022) vastgesteld. De eventuele extra groeiruimte die ontstaat, doordat ledenbedrijven stoppen, wordt absoluut verdeeld. Dat wil zeggen dat elk lid een even groot deel van die ruimte krijgt.

Groei door bedrijfsovername

FrieslandCampina komt niet tegemoet aan vragen van leden om meer mogelijkheden voor groei door bedrijfsovernames of gedeeltelijke overname. Ook blijft de voorgestelde korting van 10 cent per kilo voor overproductie in stand.

Referentieperiodes

Voor wat betreft de referentieperiodes: In de aanvankelijke voorstellen waren 4 referentieperioden voorgesteld. Daar komt een extra keuzemogelijkheid bij. Dat is om leden die in 2016 hebben meegedaan aan de melkreductie een eerlijker keuze te bieden. Bovendien is er nog een keuzemogelijkheid voor de Belgische leden, in verband met de daar geldende mestwetgeving.

Topzuivel in het schap

FrieslandCampina blijft er ondertussen naar streven om in 2019 al de eerste Topzuivel in het schap te hebben liggen. Hoe dit concreet in zijn werk moet gaan, is nog onduidelijk. In de mededeling aan de leden wordt niet gerept van een pilot of ander programma om alvast voor te sorteren op die productie. FrieslandCampina stelt wel dat druk overlegd wordt met potentiële afnemers van die Topzuivel.

Vraaggedreven businessgroepen

Wel start intussen de onderneming direct met het anders aansturen van de vraaggedreven businessgroepen ‘Consumer Dairy’, ‘Specialised Nutrition’, en ‘Ingredients’. Dairy Essentials moet nog even geduld hebben. FrieslandCampina wil de basiszuivelcorrectie nu pas in 2019 meenemen, bij de driejaarlijkse evaluatie van het melkgeldreglement en dat in samenhang met reserveringsbeleid.