Feestelijke oplevering duurzame huismerkzuivel AH

Jan Anker, CEO van Royal A-ware neemt een selfie, samen met Henk Sierksma, hoofd zuivel bij Albert Heijn (AH). Ze doen het bij de oplevering van het eerste pak duurzame huismerkzuivel voor de Zaanse grootgrutter.

Dit voor beide partijen feestelijke moment werd vrijdag gevierd samen met de veehouders die de melk leveren voor de nieuwe productlijn. Dit jaar ontvangen ze een meerprijs van 2 cent per kilo voor de melk, volgend jaar 3 cent. Dat is bovenop alle andere toeslagen.“Soms hoor je klachten dat boeren worden uitgeknepen, omdat ze te weinig ontvangen voor hun melk. Hier is dit niet het geval,” aldus een manager van A-ware.

Jan Anker, CEO van Royal A-ware, maakt een selfie bij de overhandiging van het eerste pak duurzame huismerkzuivel voor Albert Heijn.

DeltaMilk doet ook mee

De zuivelfabrikant levert vanuit Coevorden het overgrote deel van de huismerkzuivel die Albert Heijn nodig heeft. DeltaMilk doet ook mee met een groep van 80 boeren. Dat is enkel voor kaas.

Vanaf maandag ligt de eerste duurzame AH-huismerkzuivel in het schap. Vooralsnog gaat het om 23 artikelen. Dat assortiment moet worden uitgebreid tot ruim 90 artikelen, waaronder kazen. Vooralsnog betreft het met name drinkmelk, (drink)yoghurt en kefir.

De duurzame huismerkkaas komt op een later moment in het schap.

Bredere vernieuwing zuivelschap

De introductie van de duurzame huismerkzuivel valt overigens samen met een bredere vernieuwing van het zuivelschap, vertelt Sierksma. De vernieuwde zuivellijn bevat minder suiker en ook minder andere toevoegingen. “Het assortiment wordt natuurlijker, waarbij we ook vaker teruggaan naar naturel-smaken,” aldus Sierksma.