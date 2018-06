Derde snee met aar vochtiger inkuilen

Net als de tweede snede dreigt ook de derde snede snel in de aar te schieten.

Als er flink aar in het gras aanwezig is bij het maaien van de derde snede, moet deze wat vochtiger ingekuild worden. Dat is het advies van Eurofins Agro. Ook tijdens de bijeenkomsten van de Ruwvoerronde Gras georganiseerd door Boerderij werd hier al aandacht aan gegeven door de adviseurs van Groeikracht.

Niet droger dan 35 à 40% droge stof

De achterliggende gedachte bij vochtiger inkuilen van een gewas dat in de aar is geschoten, is dat het stengelige materiaal dan beter verteert. Door vochtiger in te kuilen vindt er een vorm van voorvertering plaats. Als de celwanden al deels zijn afgebroken tijdens inkuilen kunnen de koeien bij het voeren van het product dit makkelijker omzetten in melk. Ook is een iets vochtiger gewas wat makkelijker aan te rijden en dus te verdichten. Het advies is om niet droger te gaan dan 35 à 40% droge stof.