Deense melkveehouders willen A- en B-melksysteem bij Arla

De Deense melkveehoudersorganisatie Danske Mælkeproducenter (LDM) pleit bij zuivelaar Arla voor een melkprijsregulering op basis van A- en B-leveranties.

De door LDM voorgestelde regulering komt erop neer dat zodra de melkprijs onder een bepaald niveau zakt, 10% van de leveranties van de afzonderlijke veehouders als B-melk wordt aangemerkt en afgerekend wordt tegen een aanzienlijk lagere melkprijs. Volgens LDM komt daarmee de verantwoordelijkheid voor de omvang van de productie in hogere mate bij de melkveehouders te liggen. Een uitgewerkt voorstel heeft de organisatie in haar ledenblad gelanceerd.

Crisisprijs niet per se 33,5 cent per kilo

Foto: Ronald Hissink

De door de melkveehoudersorganisatie genoemde ‘crisisprijs’ voor A-melk is € 0,335 per standaardkilo, maar hierbij wordt aangetekend dat het crisisprijsniveau niet per se dat bedrag hoeft te zijn. Momenteel is dat echter het melkprijsniveau waarmee de producenten de kosten er net uit kunnen halen, zegt de organisatie.

De melkproductie van de afzonderlijke leveranciers zou in het geval van een prijscrisis moeten worden bepaald op basis van de hoogste leverantie in de afgelopen 3 jaar in de maand dat de regulering in werking treedt. Voor B-melk denkt LDM aan een prijs van rond € 0,05 per kilo.

Regeluring gaat tegen coöperatieve gedachte in

Uit een reactie van Arla-bestuursvoorzitter Jan Toft Nørgaard blijkt dat het concern open staat voor een discussie over het voorstel. “Wij (het bestuur, red.) en de ledenraad moeten ernaar kijken en erover praten”, zegt hij in boerenbondsorgaan Landbrugsavisen.

Wel zegt hij erbij dat het A- en B-melksysteem in principe tegen de coöperatieve gedachte van Arla ingaat. “Mijn hart zegt nee, omdat A- en B-quota niet in het DNA van de coöperatie zitten, maar af en toe moet ook het verstand meespreken”, aldus Nørgaard, die daarom een goed voorbereide discussie bepleit.

Stimulans om vaak te rekenen

LDM-voorzitter Kjartan Poulsen. - Foto: Robert Bodde

LDM-voorzitter Kjartan Poulsen zegt op zijn beurt dat het belangrijkste in een coöperatie is dat er geld verdiend wordt en niet dat er veel geproduceerd wordt. Met het A- en B-systeem wordt naar zijn mening bereikt dat iedereen bij een goed werkende markt een gemiddeld hogere melkprijs krijgt dan zonder de bedoelde regulering.

De regulering stimuleert de melkveehouders om voortdurend te rekenen, bijvoorbeeld of het niet verstandiger is om een aantal zwakkere koeien naar de slacht te brengen. Poulsen: “Nu is het zo dat je zulke berekeningen niet hoeft te maken, omdat je voor alle melk dezelfde prijs krijgt.”

Overigens had hij het liefst gezien dat de Europese Commissie een dergelijk systeem voor de hele binnenmarkt had ingevoerd, maar daar ziet het volgens zijn waarneming voorlopig niet naar uit. “Daarentegen zijn er steeds meer zuivelbedrijven die zelf met nieuwe prijsmodellen komen, omdat ze zien dat er iets moet gebeuren.”