Danone en RFC België willen emissies beperken

32 melkveebedrijven die leveren aan Danone kunnen hun CO2-uitstoot met 338 ton verminderen.

Een groep van 32 melkveebedrijven, leverend aan Danone, kan via energiemaatregelen de jaarlijkse CO2-uitstoot verminderen met 338 ton, ofwel het stroomverbruik van 300 gezinnen.

Dat blijkt uit energiescans in opdracht van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) en het Danone Ecosystem Fund.

Verbruiksposten

De 32 gescande melkveebedrijven produceren samen 44 miljoen liter melk per jaar. De vier grootste verbruiksposten zijn melkkoeling (24%), melkwinning (23%), warmwaterproductie (16%) en verlichting (10%).

De helft van de onderzochte bedrijven produceert ook zelf energie, in bijna alle gevallen via zonnepanelen. Die produceren samen 720.000 kWh per jaar, waarvan 44% door het bedrijf zelf wordt gebruikt.

FrieslandCampina start met biogasinstallaties

Naast Danone wil ook FrieslandCampina het milieu-effect van de zuivelproductie drastisch verlagen. Om de CO2-uitstoot te verminderen, sloot de groep een contract met het Belgische Biolectric. Dat produceert compacte biogasinstallaties, die koeienmest omzetten in energie. FrieslandCampina heeft er twee besteld en gaat de volgende jaren gefaseerd Biolectric-installaties plaatsen bij 1.000 van haar leveranciers.