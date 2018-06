Dairy Auctions Online scoort en wil groeien

Dairy Auctions Online wil binnen 5 jaar doorgroeien naar een handelsvolume van 500 ton per dag.

Bemiddelingsplatform voor zuivelproducten Dairy Auctions Onlineis bijna een jaar actief en scoort in zekere zin uitstekende resultaten. Het verhandelde zo’n 15.000 ton zuivelproducten, waarvan ongeveer de helft bestaat uit weipoeder. (weipoeder feed, in bulk).

Vergelijk het met de resultaten van de termijnbeurs EEX, waar maandelijks krap 500 ton weipoeder(equivalent) wordt verhandeld, en waar voor iedereen is duidelijk wie het het best doet. Ook mageremelkpoeder voor feed en boter vinden via DAO.EU vlot hun weg.

Dairy Auctions Online wil meer liquiditeit in de zuivelmarkt, een voortdurend spel van vraag en aanbod, met een eigen momentum. - Foto: ANP

Zuivelhandelaar Rik Loeters, samen met softwarebureau Cream de drijvende kracht achter DAO.EU, is echter nog lang niet tevreden. Hij wil meer ‘liquiditeit’ in de handel in allerlei producten. Hij bedoelt daarmee dat er een voortdurend spel van vraag en aanbod ontstaat, met een eigen momentum. Ook senior vice-president Thomas Carstensen van Arla, spreker op een vorige week gehouden Symposium van DAO.EU, wijst op het belang van die liquiditeit.

“Ons doel is om binnen 3 jaar naar een handelsvolume te gaan van 300 ton per dag en in 5 jaar tijd op 500 ton per dag te zitten,” aldus Loeters.

Belangstelling voor Dairy Auctions Online neemt toe

De belangstelling voor het initiatief van DAO.EU neemt gestaag toe, zo bleek op het symposium in Arnhem. Ruim 100 vertegenwoordigers van bedrijven uit heel Europa en verder kwamen af op de bijeenkomst van de zuivelbemiddelaar. Op het digitale platform hebben zich 85 bedrijven ingeschreven, maar een groot deel daarvan is nog niet actief in de daadwerkelijke handel. Loeters verwacht dat dit nog gaat veranderen, onder meer door het symposium. Bovendien gaat DAO.EU verder op ‘roadshow’ door Europa.