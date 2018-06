DMK kijkt bezorgd naar zuivelmarkt 2018

Zuivelreus DMK heeft een uitstekend 2017 achter de rug, maar maakt zich enigszins zorgen over 2018.

Dit laat CEO Ingo Müller weten in een publicatie bij de jaarcijfers. “We staan voor een aantal uitdagingen. De melkaanvoer is na de positieve ontwikkeling van vorig jaar gestegen, terwijl de vraag op hetzelfde peil is gebleven. Daardoor staan de prijzen onder druk.” Müller houdt er rekening mee dat de Europese melkproductie dit jaar zelfs naar recordhoogte zal stijgen.

Minder melkdruk door vertrek leden

Van de 8,1 miljard kilo melk die DMK vorig jaar ontving, zit echter 800 miljoen kilo bij leden die per eind 2018 weg kunnen. Van 400 miljoen kilo is zelfs zeker dat die weggaan. De melkdruk kan dus afnemen. Daarin ziet Müller een kans, want dan hoeft minder product met verlies te worden verkocht. Voorwaarde is wel dat de blijvers onder de leden hun aanvoer niet te veel opvoeren.

Volgens CEO van DMK Ingo Müller kan de Europese melkproductie dit jaar naar recordhoogte stijgen. - Foto: DMK

Vorig jaar betaalde DMK een gemiddelde melkprijs uit van € 36,29 cent per 100 kilo. Het behaalde een omzet van € 5,8 miljard en een jaarwinst van € 29,6 miljoen. De zuivelonderneming snoeide in het aantal buitenlandse markten waar het actief was, maar verhoogde de omzet over de grens van 38% naar ruim 43%.

VLOG-melk, babyvoeding en mozzarella

Belangrijke steunpilaren voor de toekomstige ontwikkeling van de onderneming zijn de versterkte inzet van gentech-vrije melk, de productie van babyvoeding en mozzarella en merkproducten. Al 2,3 miljard van de 8,1 miljard kilo melk is VLOG-melk. De helft van de boeren gebruikt al GGO-vrije soja en 20% gebruikt zelfs helemaal geen soja meer. DMK hoopt komend najaar te beginnen met de productie van babyvoeding in Strückhausen. In Nordhackstedt wordt de mozzarella-productie opgevoerd tot 70.000 ton, waarvan de helft voor Arla.

DMK is ondertussen nog druk bezig met het verder saneren van de ijsdivisie, die nog over 3 fabrieken beschikt. Of deze divisie zwarte cijfers draait, meldt DMK niet.