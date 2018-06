CBb: geen extra fosfaatrechten voor melkveehouders

Melkveehouders krijgen vooruitlopend op de bodemprocedure niet meer fosfaatrechten toegekend. Volgens advocaat Jacolien Kroon betekent dit een drama voor de betrokken veehouders.

Melkveehouders krijgen niet meer fosfaatrechten toegekend, vooruitlopend op de bodemprocedure. Tot dat oordeel komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag in een vijftal uitspraken (1, 2, 3, 4 en 5).

“Deze uitspraak is een regelrecht drama voor de melkveehouders. Ze zitten nu helemaal klem”, aldus Jacoline Kroon, advocaat van A&S Advocaten in Wageningen. Kroon vertegenwoordigt in drie van de CBb-uitspraken de melkveehouders.

Dieren afvoeren of gokken op compensatie?

De vijf melkveehouders hadden een spoedprocedure aangespannen tegen het ministerie van LNV omdat ze in grote problemen zijn gekomen door de invoering van de fosfaatrechten. Voor alle boeren geldt dat ze veel minder fosfaatrechten op de referentiedatum van 2 juli 2015 hebben toegekend gekregen dan waar hun bedrijfsvoering op is gebaseerd. In een aantal gevallen hebben de melkveehouders minder dan de helft van de rechten toegekend gekregen dan waarop ze hadden gerekend.

‘Deze boeren hebben een duivelsdilemma: keuze uit een directe of uitgestelde schadepost?‘

Jacoline Kroon, advocaat van A&S Advocaten

Dat geldt vooral voor de boeren die met een uitbreiding van hun bedrijf bezig waren. Kroon: “Het is voor deze boeren een duivelsdilemma. Nu dieren afvoeren om eind 2018 niet boven het fosfaatplafond te komen of de gok nemen dat er toch een compensatieregeling gaat komen. In het eerste geval heb je meteen een enorme schadepost en in het tweede geval misschien een uitgestelde schadepost. Een onmogelijke situatie.” Toch is Kroon nog het meest positief over het aanhouden van de veestapel. De kans op enige vorm van compensatie lijkt haar groot.

Fosfaatrechten tasten eigendomsrecht aan

Volgens de procederende veehouders is het fosfaatrechtenstelsel een onevenredige inbreuk op het eigendomsrecht. Ze baseren zich daarbij op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Volgens het CBb kan deze vraag niet in een spoedprocedure worden behandeld.

Het CBb verwerpt de vraag van de melkveehouders om ‘zich te gedragen alsof zij meer fosfaatrecht hebben’. Want pas na afloop van 2018 blijkt of zij te veel mest hebben geproduceerd of niet, aldus het CBb. Een definitieve uitspraak zal er niet voor eind 2018 zijn, verwacht het CBb. Die uitspraak biedt de procederende veehouders dus niet de garantie dat zij gevrijwaard zullen zijn van vervolging als zij in 2018 te veel mest produceren.

Het CBb verwijst in de uitspraken naar een aantal geplande zittingen in september 2018 waarin de versnelde behandeling van enkele bodemzaken zal plaatsvinden om op zo kort mogelijke termijn helderheid te krijgen over de rechtmatigheid van het fosfaatstelsel.