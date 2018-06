Boterprijs zakt, prijs vollemelkpoeder omhoog

De officiële Nederlandse zuivelnoteringen bewegen verschillende kanten op.

De boterprijs van ZuivelNL zakt met € 10, terwijl de prijs voor vollemelkpoeder juist met dit bedrag omhoog gaat.

Boterprijs weer onder € 600 per 100 kilo

Door de daling van € 10 duikt de prijs van boter weer onder de grens van € 600 per 100 kilo. De notering staat nu op € 598 per 100 kilo. Voor vollemelkpoeder ligt de prijs na een plus van € 10 op € 290 per 100 kilo. Ondanks de prijsstijging blijft de prijs nog wel onder het niveau van een jaar terug, want toen was de prijs voor vollemelkpoeder € 298 per 100 kilo.

ZuivelNL hanteert voor weipoeder een stabiele prijs van € 69 per 100 kilo, terwijl voor mageremelkpoeder voor consumptie én veevoer de prijs met € 2 zakte. De prijzen liggen hiermee respectievelijk op € 158 en € 138 per 100 kilo. De noteringen voor mageremelkpoeder zijn nog altijd duidelijk lager dan een jaar terug.