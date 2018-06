Biologische boeren vragen aandacht parlement

Biologische boeren boden dinsdag bij de Tweede Kamer een petitie aan, om aandacht te vragen voor hun problematiek als gevolg van het fosfaatrechtenstelsel.

Een viertal startende biologische melkveehouders vroeg de Tweede Kamer speciale aandacht voor hun knellende situatie als gevolg van de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. De starters zijn in de knel geraakt doordat ze nog volop in de omschakeling waren, toen het ministerie op 2 juli 2015 bekend maakte dat er een grens aan de groei zou worden gesteld.

Met de petitie willen de 4 biologische boeren nog eens extra aandacht vragen voor hun situatie in de Tweede Kamer. - Foto: Jan Braakman

Schrijnende situatie

Biologisch melkveehouder Hans Nieuwenburg uit Spankeren (Gelderland) verwoordde de schrijnende situatie waarin hij en zijn collega’s zitten. Volgens Nieuwenburg gaat het maar om enkele bedrijven die zo in de knel zijn gekomen doordat ze nog volop aan het opstarten waren, toen door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma een streep door hun plannen werd gezet.

‘Wij staan in contact met de maatschappij, wij spannen ons extra in. En dan worden wij afgestraft’

"Het is zo oneerlijk", aldus Nieuwenburg, die aanvoert dat biologische bedrijven juist de koers inzetten die de maatschappij vraagt: diervriendelijk, milieuvriendelijk, met oog voor dier en natuur. “Wij staan in contact met de maatschappij, wij spannen ons extra in. En dan worden wij afgestraft.”

Omschakeling van gangbaar naar biologisch

Collega Dirco te Voortwis uit Kockengen (Utrecht) houdt nu 70 koeien op 43 hectare grond in erfpacht en 20 hectare natuur. In 2014 begon hij aan de omschakeling van een gangbaar vleesbedrijf naar een biologisch melkbedrijf. Te Voortwis kreeg het te kwaad bij de aanbieding van de petitie, vanwege zijn precaire situatie. Op 2 juli 2015 was hij volop bezig met de omschakeling en het bedrijf geschikt maken voor de melkveehouderij. De koeien kwamen echter daarna.