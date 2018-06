Belangenorganisaties kritisch op brandbrief knelgevallen

De open brief van actiegroep ‘Innovatief uit de Knel’ roept verdeelde reacties op onder melkveehouders.

Volgens de initiatiefnemers dreigen 800 melkveebedrijven ten onder te gaan als er geen oplossing komt voor de financieringsverplichtingen die de ondernemers zijn aangegaan. De bijbehorende petitie is inmiddels een slordige 1700 keer ondertekend.

‘Geen knelgevallen’

Diana Saaman zegt namens Netwerk Grondig dat de organisatie is gevraagd om de brief ook te ondertekenen, maar heeft geweigerd. “De suggestie wordt gewekt dat dit grondgebonden familiebedrijven zijn, maar deze groep is begonnen met 60 boeren uit Brabant die niet grondgebonden zijn. De bedrijven uit deze brief zijn geen knelgevallen.”

LTO sluit ogen niet voor problemen

LTO Nederland heeft ‘kennis genomen’ van de brief en zegt de ogen niet te sluiten voor knelgevallen en problemen die er zijn. LTO Melkveehouderij is samen met agrarische adviseurs (VLB) in gesprek met het ministerie over knelgevallen. De belangenbehartiger kan het getal van 800 bedrijven die failliet dreigen te gaan, niet plaatsen. LTO’s standpunt is dat meer ruimte voor knelgevallen betekent dat de generieke korting voor anderen hoger zou worden.

Zoeken naar oplossingen

Harm Wiegersma, voorzitter van de NMV ziet niets in het verhogen van de generieke korting. “Het mag niet zo zijn dat andere melkveehouders hier onder moeten lijden.” Een oplossing via het omzetten van varkensrechten naar melkvee-fosfaatrechten is volgens de NMV een mogelijkheid.

Dat is ook een van de oplossingen die de actiegroep oppert in de open brief. Een andere mogelijkheid is wederom het fosforgehalte in het veevoer verminderen, zoals dat ook in het fosfaatreductieplan is geregeld. Saaman van Netwerk Grondig vindt dit echter een schijnoplossing. “Dat fosfor komt wel via een andere weg bij de koe terecht, bijvoorbeeld door het toedienen van fosforpillen.”