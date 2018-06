Arla gaat concurrentie aan met eiverwerkers

Arla Foods Ingredients ziet grote kansen in de volatiele eiermarkt om in versneld tempo eivervangers op de markt te zetten.

Arla mikt vooral op cakebakkers. Vorig jaar verkocht het al het equivalent van 300 miljoen eieren aan deze bedrijfstak.

Meer bedrijven

Het gebruik van wei-eiwitten als eivervangers is niet nieuw. Ook bedrijven als DMV-Campina, het Ierse Glanbia en Amerikaanse zuivelbedrijven brengen al jarenlang bewerkte zuiveleiwitten op de markt als vervangers voor eieren.

Fipronil-schandaal

Arla ziet momenteel echter veel nieuwe kansen. Het wijst op diverse problemen die de laatste jaren de eiermarkt teisteren en met name zorgen voor een sterk schommelende eierprijs. Zo werd de eiermarkt in Europa en de VS dit jaar – en ook vorig jaar – behoorlijk verstoord door uitbraken van salmonella en door het fipronil-schandaal, terwijl de vogelgriep in de voorbije jaren ook stevig huishield in Mexico, anderen delen van Amerika en in Azië. Daar komt bij dat de EU volgend jaar misschien een extra importheffing oplegt voor eipoeder.

Beschikbaarheid

Volgens de Scandinavische zuivelreus is er daarom alle reden voor bakkers om rond te kijken naar een product met een stabielere prijs en beschikbaarheid. Arla heeft daarvoor eivervangers in huis, gemaakt uit wei. Het is niet de bedoeling dat bakkers volledig afzien van het eigebruik, maar ze kunnen volgens de zuivelaar wel de helft van hun ei vervangen door wei-eiwitten.

Online rekenhulpmiddel

Arla heeft voor geïnteresseerde bedrijven zelf een online calculator beschikbaar gesteld.

Wei-eiwitten houden volgens Arla cakes zelfs langer een beetje vochtig en ook zorgen ze voor een sterkere structuur. De zuivel kan overigens wel betere eiwitprijzen gebruiken.