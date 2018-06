Algen als indirect wapen tegen mastitis

Bepaalde soorten algen kunnen bijdragen in het verminderen van voorkomen en de effecten van mastitis, veroorzaakt door Mycoplasma bovis. Dat stelt ZIVO Bioscience in Michigan (VS).

Na onderzoek in het laboratorium zijn er ook testen bij levende dieren uitgevoerd. De specifieke algen moet de eigen weerstand van het dier verhogen, en via die weg de effecten van masitits verminderen. Uit de proef blijkt dat de behandelde dieren minder uiterlijke kenmerken van uierontsteking vertonen en bij en na behandeling van mastitis meer en kwalitatief betere melk geven. Volgens ZIVO zou inzetten van algen vooral baat geven bij mastitis als gevolg van mycoplasma, omdat deze bacterie zich lastig laat bestrijden met medicatie. De activering van het eigen weerstandssysteem is dan een prima wapen. Het onderzoek en productontwikkeling loopt nog.