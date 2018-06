A2 Dairy failliet

Melkverwerker A2 Dairy is reeds een half jaar geleden failliet gegaan.

Dat blijkt uit een faillissementsverslag over de onderneming die bij de start in 2016 veel media-aandacht (zie de video hieronder) wist te genereren met de introductie van A2A2-zuivel. A2-melk wordt door sommigen ook wel oermelk genoemd, en omschrijving waar deskundigen hun vraagtekens bij zetten. A2-melk zou vanwege een afwijkende eiwitstructuur gemakkelijk verteerbaar zijn.

Verliezen

Naar nu blijkt is de onderneming ongeveer een half jaar geleden failliet gegaan. Opvallend is dat de onderneming niet zozeer direct aan slechte resultaten in de markt ten onder lijkt te zijn gegaan. Wel werden er wel zowel in 2016 als 2017 verliezen gedraaid van respectievelijk € 89.091 en € 98.322. De curator geeft in het verslag als oorzaak voor het faillissement een verschil van inzicht tussen de aandeelhouders.

Sievecorp Europe, een onderneming die onder meer eigenaar is van een filtratietechnologie voor het lang houdbaar maken van bijvoorbeeld melk, controleerde de helft van de aandelen in A2 Dairy. De gebroeders Rouwendaal, samen eigenaar van Vecozuivel, hadden elk 25% van de overige aandelen in handen.

A2 Dairy kon leveranciers niet meer betalen

De aandeelhouders werden het niet eens over verrekeningen en over het bestaan van vorderingen over en weer tussen de gefailleerde vennootschap enerzijds en Veco Zuivel en Veco Processing anderzijds. Dit resulteerde erin dat A2 Dairy haar leveranciers niet meer kon betalen waardoor het productieproces stopte.

In het verslag staat te lezen dat crediteuren nog ruim 6 ton van A2 Dairy te goed hebben. De omvang debiteuren is een kleine 2 ton. Geen van de betrokken partijen wil zich over het faillissement uitlaten.

A2-zuivel

Recent maakte ondernemer Henk Aa bekend samen met een aantal collega-biologische melkveehouders A2-zuivel in de markt te willen gaan zetten. Dit initiatief staat los van A2 Dairy BV.